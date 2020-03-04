В Риме на презентации выставки, посвященной Рафаэлю, мужчине стало плохо. Мероприятие было прервано, началась эвакуация,
Отмечается, что презентация выставки должна была пройти в центре «Скудерие дель Квиринале». Однако, вскоре после начала осмотра персонал музея начал выводить всех с этажа.
Всю информацию вам сообщат позже, — заявили корреспонденту ТАСС служащие выставочного центра.
Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл возможно из-за того, что один из посетителей почувствовал себя плохо. Предположительно, речь идет об инфаркте.
Ранее NEWS.ru писал об отмене Женевского автосалона. В этом году мероприятие, которое должно было начаться 2 марта, проводить не будут.
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