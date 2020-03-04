https://static.news.ru/photo/78bd239c-5e2e-11ea-a1d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TAСС

В Риме на презентации выставки, посвященной Рафаэлю, мужчине стало плохо. Мероприятие было прервано, началась эвакуация, сообщило ТАСС.

Отмечается, что презентация выставки должна была пройти в центре «Скудерие дель Квиринале». Однако, вскоре после начала осмотра персонал музея начал выводить всех с этажа.

Всю информацию вам сообщат позже, — заявили корреспонденту ТАСС служащие выставочного центра.

Как сообщили очевидцы, инцидент произошёл возможно из-за того, что один из посетителей почувствовал себя плохо. Предположительно, речь идет об инфаркте.

Ранее NEWS.ru писал об отмене Женевского автосалона. В этом году мероприятие, которое должно было начаться 2 марта, проводить не будут.