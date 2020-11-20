Преступник в Грузии взял в заложники не девять, а 17 человек

https://static.news.ru/photo/82f0fd88-2b70-11eb-b154-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/Global Look Press

МВД Грузии уточнило число заложников, которых удалось освободить после спецоперации в микрофинансовой организации. Их было 17 человек, а не 9, как сообщалось ранее.

Вооружённый ворвался в филиал одной из микрофинансовых организаций во второй половине дня и взял в заложники 17 человек, — сообщили в ведомстве.

Нарушитель оказался 1989 года рождения. Его обвинили в захвате заложников, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. По данным силовиков, никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Инцидент с захватом заложников произошёл на проспекте Церетели, офис микрофинансовой организации расположен неподалёку от районного отделения полиции. Предполагается, что захватчик был вооружён гранатой.

Захватчик выложил в Интернет видеообращение. Он потребовал от властей Грузии ввести запрет на азартные игры, повысить пенсии, сократить проценты по банковским кредитам и понизить цены на лекарства. Здание оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, примерно в 19:30 мск силовики поймали преступника. Освобождённые люди поэтапно покинули здание, где произошло ЧП.