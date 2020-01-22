https://static.news.ru/photo/25f92628-3d19-11ea-9600-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

У лидера Незалежной Владимира Зеленского пока не запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным в рамках визита в Израиль 23–24 января. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц, — цитирует «Интерфакс-Украина» представителя пресс-службы.

Как писал NEWS.ru, Владимир Зеленский в ходе посещения Израиля примет участие в мероприятиях форума по холокосту. При этом выступить украинскому лидеру не предложили, хотя он на это надеялся, поскольку каждый четвёртый еврей, погибший в результате холокоста, был уроженцем Незалежной.