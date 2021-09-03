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Пресс-секретарь сил афганского сопротивления погиб в Панджшере

22:11, 05 сентября 2021
Пресс-секретарь сил афганского сопротивления погиб в Панджшере Фото: Xinhua/Global Look Press
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В ходе боевых действий в афганской провинции Панджшер погиб пресс-секретарь сил сопротивления «Талибану» (террористическая организация, запрещена в России) Фахим Дашти. Об этом сообщает агентство Khaama Press.

Агентство ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера. При этом, как погиб Дашти, не сообщается.

Ранее лидер сил сопротивления Ахмад Масуд назвал условия, при которых повстанцы готовы прекратить бои и начать переговоры. Это будет сделано, если боевики покинут провинцию Панджшер.

Ранее сообщалось, что переговоры между Ахмадом Шахом Мосудом и представителями движения «Талибан» провалились. Повстанцы отказались сложить оружие и впустить на свою территорию боевиков. После этого талибы начали наступление на Панджшер. СМИ сообщали о больших потерях с обеих сторон.

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