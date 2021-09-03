Пресс-секретарь сил афганского сопротивления погиб в Панджшере

В ходе боевых действий в афганской провинции Панджшер погиб пресс-секретарь сил сопротивления «Талибану» (террористическая организация, запрещена в России) Фахим Дашти. Об этом сообщает агентство Khaama Press.
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Ранее лидер сил сопротивления Ахмад Масуд назвал условия, при которых повстанцы готовы прекратить бои и начать переговоры. Это будет сделано, если боевики покинут провинцию Панджшер.
Ранее сообщалось, что переговоры между Ахмадом Шахом Мосудом и представителями движения «Талибан» провалились. Повстанцы отказались сложить оружие и впустить на свою территорию боевиков. После этого талибы начали наступление на Панджшер. СМИ сообщали о больших потерях с обеих сторон.