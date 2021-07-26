Пресс-секретарь первого президента Украины рассказала о его состоянии

Врачи подключили первого президента Украины Леонида Кравчука к аппарату ИВЛ после операции. Однако состояние главы делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу не улучшилось, рассказала пресс-секретарь экс-главы государства Оксана Сибирцева телеканалу Hromadske.

Очень медленная динамика, — пояснила Сибирцева, говоря о состоянии своего патрона.

Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Пост президента Украины он занимал с 1991 по 1994 год. В январе этого года бывшему украинскому лидеру исполнилось 87 лет.

Политика прооперировали 29 июня. Других подробностей о состоянии здоровья экс-президента Украины пока нет.

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что переход Крымской области из РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году не был «подарком» для республики. Версию о том, что первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв «подарил полуостров Украине», Кравчук назвал неверной и рекомендовал читать «реальные документы».