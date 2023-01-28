Премия «Оскар» может спровоцировать гибель моржей на Чукотке WWF: номинация на «Оскар» фильма «Выход» может негативно отразиться на моржах Чукотки

Фото: Global Look Press/ © Georg Wendt

Номинация российского фильма «Выход» о жизни чукотских моржей на премию «Оскар» может негативно отразиться на популяции и привлечь на мыс Сердце-Камень нежелательные группы туристов. Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF). Там отметили, что во избежании подобного негатива, следует придать лежбищу охранный статус.

Номинация на «Оскар» может помочь главным героям этого фильма — моржам мыса Сердце-Камень <...>. С другой стороны, слава может сыграть с моржами злую шутку и привлечь туда группы туристов, — привела пресс-служба слова главного координатора проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики Варвары Левицкой.

Фильм «Выход» якутских режиссеров — брата и сестры Максима и Евгении Арбугаевых — попал в число претендентов американской кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм». В картине рассказывается о морском биологе Максиме Чакилеве, наблюдающем за жизнью моржей на мысе Сердце-Камень в Чукотском море.

Мыс расположен на северо-восточном побережье Чукотки, там находится самое крупное лежбище моржей в России. Одновременно там могут отдыхать до сотни тысяч особей. По словам Левицкой, животные лежат очень плотно друг к другу и любой резкий шум или движение могут спровоцировать панику и давку. В настоящее время действия людей на лежбище не регламентируются и несколько туристов на машинах и квадроциклах способны стать причиной гибели сотен особей без какого-либо злого умысла.

По мнению представителя WWF, подобные лежбища следует полностью оградить от посещения людьми, а мысу Сердце-Камень придать охранный статус, иначе может сложиться ситуация, при которой моржи там останутся только на кадрах снятого фильма.

Ранее в Великобритании в городе Скарборо отменили новогодний фейерверк из-за уставшего моржа. Животное заплыло в гавань и уснуло на набережной. Животное было идентифицировано как Тор, подросток-самец, которого видели на пляжах Хэмпшира в начале декабря. Ранее его также наблюдали в Голландии и Франции.