Антипрививочники закидали камнями премьер-министра Канады на митинге

В премьер-министра Канады Джастина Трюдо бросили горсть мелких камней после предвыборного митинга. Он не пострадал. Об этом сообщил местный телеканал CBC.

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Инцидент произошёл после протестов, когда Трюдо собирался забраться в автобус. В это время его окружила толпа протестующих, из которой в него полетела горсть гравия.

Как стало известно, на встречу Трюдо со сторонниками Либеральной партии пришла также большая группа граждан, которые не согласны с его политикой. Они выступают против принудительной вакцинации населения от COVID-19 и за соблюдение прав и свобод канадцев.

Как рассказал Трюдо, он не пострадал.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в департамент Дром получил пощёчину от мужчины. На кадрах видно, как Макрон проходит вдоль железного ограждения, отделяющего политика от толпы местных жителей. Один из них — мужчина с густой чёрной бородой в маске — дал президенту пощёчину. Макрон дал ему руку, однако тот, удерживая её, замахнулся второй рукой и ударил президента. После в ситуацию вмешалась охрана, президента Франции увели, а бородатого мужчину в медицинской маске скрутили.