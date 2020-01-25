https://static.news.ru/photo/cb9c7a86-3f61-11ea-865e-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: nikol.pashinyan/facebook.com

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна допросили в Специальной следственной службе в рамках одного из уголовных дел.

Никол Пашинян посетил Специальную следственную службу для участия в следственных действиях в рамках одного из расследуемых уголовных дел, — заявила ТАСС пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

В интересах следствия она отказалась сообщать подробности. Ранее Пашиняна уже допрашивали в рамках уголовных дел по факту тайной прослушки телефонных разговоров руководителей спецслужб.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил сотрудникам Службы национальной безопасности выяснить, имеет ли QR-код отношение к сатане или нет. Он пояснил, что спецслужбы должны «выявить формы и пути сотрудничества между определёнными кругами и сатаной». Факт получения такого поручения от премьера подтвердили исполняющий обязанности директора СНБ Эдуард Мартиросян и секретарь Совбеза Армен Григорян.