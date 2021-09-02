Премьер Японии задумался об отставке

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет переизбираться на пост председателя правящей в стране Либерально-демократической партии, и уже осенью может уйти в отставку. Об этом сообщает издание Kyodo News.

Суга заявил, что задумал полностью сконцентрироваться на борьбе с коронавирусной инфекцией. В связи с этим политик принял решение не участвовать в выборах.

Я не могу делать одновременно и то, и другое, поэтому пришлось выбирать, — признался премьер.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобо Като заявил, что Суга не будет принимать участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и не станет выступать с видеообращением.

Как сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на источник в японском МИД, Суга намеревался лично посетить ВЭФ, однако поездка была отменена по причине того, что российская сторона не прислала приглашения. Другой источник агентства предположил, что российская сторона, вероятно, желает вести диалог с «долгосрочным и стабильным» правительством Японии, а Суга с его перманентно снижающимся рейтингом и грядущими парламентскими выборами таковым в глазах российских властей не является.