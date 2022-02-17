Премьер Японии выразил Путину тревогу из-за ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида 17 февраля провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним сложившуюся вокруг Украины ситуацию. Он выразил тревогу Токио по поводу обстановки в Донбассе и на российско-украинской границе, сообщает агентство Kyodo.

Кисида обратил внимание российского лидера на необходимость дипломатического решения по Украине. Он отметил важность работы над снижением напряжённости, учитывая отношения России и Японии.

В ответ Путин рассказал Кисиде о работе с США и НАТО по гарантиям безопасности, об истоках и причинах внутриукраинского конфликта, а также российском подходе по урегулированию ситуации на Украине в соответствии с «нормандским форматом». Он заявил, что некоторые воинские части возвращаются на свои базы с учений вблизи Украины, но США и европейские страны скептически относятся к такому утверждению.

Как сообщили в Кремле, Путин и Кисида также затронули ряд актуальных вопросов двусторонних отношений. Обе стороны договорились о продолжении контактов.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Ранее американская газета Politico выпустила материал, в котором отмечает, что российское «вторжение» на территорию Украины может начаться после 20 февраля. Опрошенные изданием аналитики выразили уверенность, что ранее указанная дата 16 февраля использовалась для отвлечения внимания от реальной даты «вторжения». О том, что Россия якобы готовится применить агрессию в отношении Украины 16 февраля, написали со ссылкой на анонимные источники британские СМИ Mirror и The Sun, а также президент США Джо Байден.