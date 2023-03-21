Премьер Японии впервые с начала СВО посетит Украину NHK: Премьер Японии впервые с начала СВО посетит Украину и встретится с Зеленским

Фото: Yoshikazu Tsuno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник, 21 марта, посетит Украину. Там он проведет встречу с президентом страны Владимиром Зеленским. Это первый визит Кисиды на Украину с начала специальной военной операции, начатой РФ. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве.

Отмечается, что Кисида оставался последним из руководства стран Группы семи (G7), кто еще не побывал на Украине после начала конфликта.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Фумио Кисида намерен усилить давление на Индию, чтобы заставить ее ввести жесткие меры против России. В Нью-Дели не стали комментировать желание Токио найти общий язык в этом вопросе. Также, по данным агентства, Кисида планирует попросить индийского премьера Нарендру Моди помочь в создании более мощной коалиции против Китая.

Также сообщалось, что Кисида замешкался, отвечая на вопрос о возможном проведении прямого разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Японскому лидеру пришлось выдержать десятисекундную паузу, прежде чем он смог подобрать слова, однако так и не дал четкого ответа. При этом он отметил важность дипломатии и поддержки санкций против России.

Тем временем председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита он и российский президент Владимир Путин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.