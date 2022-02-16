Премьер Японии проведёт телефонные переговоры с Путиным

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что разговор состоится в четверг вечером, 17 февраля. В настоящее время данный вопрос находится на стадии проработки, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве.

Как предполагается, Кисида намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. Также о вероятности разговора двух лидеров сообщил и бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Думаю, что премьер-министр в какой-либо форме донесёт позицию японской стороны, — сказал он в ходе заседания своей парламентской фракции.

Ранее Кисида отметил, что в случае если Япония введёт санкции против России из-за эскалации конфликта на Украине, то их конкретное содержание будет согласовано с США и странами Европы.

Позднее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался отвечать на вопрос СМИ о конкретных санкциях, которые Токио может принять в отношении РФ. Он лишь отметил, что правительство страны будет определять свои действия, исходя из фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом.

По информации агентства Киодо, правительство Японии рассматривает различные варианты санкций против РФ, в том числе экспортные ограничения на высокотехнологичные товары, замораживание активов юридических и физических лиц из окружения главы российского государства.