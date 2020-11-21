Премьер-министр Японии призвал бороться с изменением климата ради экономики

https://static.news.ru/photo/677c9e90-2cce-11eb-8e59-fa163e074e61_660.jpg Ёсихидэ Суга Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе саммита G20 заявил, что меры по борьбе с изменениями климата не вредят экономике, а, напротив, стимулируют экономический рост.

Мы должны изменить наше мировоззрение и прийти к пониманию, что активные меры по борьбе с изменениями климата приведут к трансформации индустриальной системы, нашей экономики и общества, и в итоге приведут к быстрому экономическому росту, — цитирует японского премьера ТАСС.

Суга также призвал интенсифицировать глобальные усилия по отказу от пластика, помимо принятия мер по сокращению выбросов парниковых газов. Глава правительства Японии подчеркнул, что дальнейшее загрязнение Мирового океана надо остановить.

Саммит G20 из-за пандемии проходит в формате видеоконференции. Борьба с распространением коронавируса и восстановление глобальной экономики стали главными темами мероприятия в 2020 году.

Неформальное объединение ведущих мировых держав, известное как G20, существует с 1999 года. В него входят 19 суверенных государств (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Италия, Индонезия, Канада, Китай, Мексика, Россия, США, Турция, Саудовская Аравия, ЮАР, Республика Корея, Япония) и Евросоюз как отдельный член.

Как передавал NEWS.ru, глава Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе саммита G20 призвал развитые страны уделять больше внимания вопросу облегчения долгового бремени бедных государств.