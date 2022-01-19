Премьер Японии пожелал построить отношения доверия с президентом РФ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует продвигать переговоры о мирном договоре с Россией на основе построения отношений доверия с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом японский политик заявил в ходе выступления на пленарном заседании верхней палаты парламента своей страны, сообщает ТАСС.

По словам премьера, в ходе телефонного разговора с Путиным, который состоялся в 2021 году, стороны подтвердили серьёзность своих намерений на проведение переговоров о заключении мирного договора между двумя странами.

Наращивая такие контакты, я намерен стремиться к построению личных отношений доверия с президентом России и на основе всех уже достигнутых договорённостей упорно продвигаться к заключению мирного договора, — сказал Кисида.

Накануне, также во время выступления в парламенте, он заявил, что предметом переговоров с Россией являются все острова южной части Курил. По утверждению Кисиды, на них распространяется суверенитет Японии. Вопрос об островах требует немедленного разрешения, его нельзя оставлять будущим поколениям, подчеркнул премьер.

Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за спора о том, кому принадлежат острова в южной части Курил. В Японии считают, что острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи являются её «северными территориями».

Россия, в свою очередь, не признаёт самого факта территориального спора, подчёркивая, что этот вопрос был решён сразу после капитуляции Японии во время Второй мировой войны.

Ранее глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио рассчитывает на достижение прогресса с Москвой по вопросу конкретизации совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах. Японская сторона выступила за переговоры с РФ для решения территориального вопроса.