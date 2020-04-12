Премьер Японии показал домашнее видео с самоизоляции

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ продемонстрировал, как проводит время на самоизоляции. Соответствующее видео он
С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях, — написал Абэ в подписи к ролику.
Музыкальный клип с участием премьер-министра сопровождается композицией Uchi de Odorou (Dancing on the Inside, «Потанцуем дома»), которую исполняет известный в Японии певец Гэн Хосино. Абэ поблагодарил всех, кто прислушивается к призыву властей и остаётся дома.
Ранее NEWS.ru писал, что количество заразившихся коронавирусом в Японии за последние сутки возросло на 400 человек. При этом около полутора сотен новых случаев инфицирования пришлось на Токио.
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