Премьер Японии показал домашнее видео с самоизоляции

https://static.news.ru/photo/a69322fc-7c9d-11ea-a9db-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ продемонстрировал, как проводит время на самоизоляции. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях. На кадрах видно, как он играет со своей собакой и читает книги.

С друзьями не встретиться. Не пойти с ними выпить. Но благодаря этим нашим действиям мы спасаем множество жизней. И в эту самую минуту мы облегчаем бремя медицинских работников, которые ради нас сражаются в самых непростых условиях, — написал Абэ в подписи к ролику.

Музыкальный клип с участием премьер-министра сопровождается композицией Uchi de Odorou (Dancing on the Inside, «Потанцуем дома»), которую исполняет известный в Японии певец Гэн Хосино. Абэ поблагодарил всех, кто прислушивается к призыву властей и остаётся дома.

Ранее NEWS.ru писал, что количество заразившихся коронавирусом в Японии за последние сутки возросло на 400 человек. При этом около полутора сотен новых случаев инфицирования пришлось на Токио.