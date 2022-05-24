Премьер Японии озвучил позицию страны в отношении AUKUS Премьер Кисида заявил, что Япония не планирует вступать в AUKUS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида / Фото Pool/Global Look Press

Япония не планирует в ближайшее время вступление в альянс AUKUS (в него входят Австралия, Великобритания, США), однако рассчитывает на развитие партнерских отношений с его странами-членами. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита по безопасности (Quad) между Японией, США, Австралией и Индией, пишет РИА Новости.

AUKUS имеет большое значение для стабильности и мира в регионе. Наша страна его поддерживает. Наша страна в настоящее время не думает о том, чтобы войти в AUKUS. Австралия, Британия, США являются нашими важными партнерами по обеспечению безопасности и в сфере обороны. Мы будем укреплять сотрудничество с этими странами в разных формах и будем продвигать его и в дальнейшем, — сказал Кисида.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее опровергла сообщения СМИ о том, что правительство Японии на неофициальном уровне получило предложения о присоединении к оборонному союзу AUKUS. По словам представительницы администрации США, у партнёрства AUKUS нет планов переименовываться в JAUKUS. Поводом для этого заявления послужила статья в газете Sankei Shimbun, где говорилось, что правительство Японии неофициально получает предложения присоединиться к оборонному партнёрству.