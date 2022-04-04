Премьер Японии осудил Россию из-за видео в украинской Буче

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в эфире телеканала NHK осудил Россию из-за видео из украинской Бучи, которое Минобороны РФ считает фейком. Кисида не исключил возможности принятия дополнительных санкций против России в связи с инцидентом.

Резко осуждаем действия по причинению вреда мирным жителям, что является нарушением международного права, — сказал он.

Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По данным западных СМИ, это тела мирных жителей города.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что цель преступления украинских радикалов в Буче заключается в том, чтобы сорвать мирные переговоры. Она добавила, что опубликованные ранее рядом западных СМИ фотографии и видеозаписи из Бучи являются постановкой «киевского режима». Отмечается, что Российская Федерация запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией украинских военных и радикалов в городе Буча.