Премьер Японии обсудил с США возможные санкции против России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) сказал, что координирует содержание возможных санкций в отношении России с представителями США и главных европейских государств. Об этом заявил генеральный секретарь ЛДП Тосимицу Мотэги, слова которого приводит агентство Kyodo.

На случай введения санкций в отношении РФ ведётся обсуждение их конкретного содержания с представителями США и основных государств Европы, — подчеркнул Мотэги.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюзу следует незамедлительно ввести предупреждающие санкции против России для сдерживания агрессивных намерений Кремля по отношению к Украине. При этом глава государства в ходе беседы с главой Европейского совета Шарлем Мишелем добавил, что является сторонником дипломатии и мирного урегулирования конфликта. Также вопрос санкций был затронут во время диалога Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом.

Ряд государств со всего мира призвали своих дипломатических работников и простых граждан как можно скорее покинуть территорию Украины. Ранее выехать из страны призвал соотечественников лидер США Джо Байден, предупреждение с призывом не посещать Украину опубликовал Госдеп. В числе выпустивших предупреждения стран значатся Великобритания, Германия, Австралия и Япония.

В Кремле неоднократно опровергали сообщения о намерении России вторгнуться на территорию Украины.