Премьер Венгрии: запрет на энергоресурсы из России остановит нашу экономику

Венгрия не поддерживает антироссийские санкции на энергоносители. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан по итогам консультаций глав правительств Евросоюза, пишет РИА Новости. По его словам, остановка подачи в страну углеводородов привела бы к замедлению и остановке венгерской экономики в кратчайшее время.

Некоторые страны снова предложили распространить санкции на энергию, уголь, газ и нефть. <...> Мы это обдумали и отвергли, с учетом того, что в Венгрию 85% газа и 60% нефти поступают из России, — сказал Орбан.

Политик добавил, что к счастью для Венгрии, некоторые другие страны приводили аналогичные аргументы в пользу российских энергоресурсов. По его словам, газ и нефть продолжат поступать в Венгрию.

Ранее глава химического концерна BASF Мартин Брудермюллер также заявил, что Германии грозит беспрецедентный экономический ущерб в случае полного прекращения импорта или долгосрочного прекращения поставок газа и нефти из России. По его словам, призывы к бойкоту энергоресурсов из России можно расценить не иначе как безответственный эксперимент.