Премьер Венгрии Орбан планирует провести встречу с Путиным в начале февраля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в начале февраля 2022 года, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в своём Facebook. Отдельно он отметил продуктивность российско-венгерского сотрудничества в 2021 году и выразил надежду на укрепление отношений в будущем. Последний раз политики проводили встречу в Будапеште осенью 2019 года.

Премьер-министр Виктор Орбан встретится с президентом Владимиром Путиным в начале февраля, подготовка ведётся, — говорится в сообщении из соцсети.

Сийярто отметил, что 2021 год был самым продуктивным в плане российско-венгерского сотрудничества. Он выразил надежду, что в следующем году между двумя странами будет достигнут видимый прогресс касательно АЭС «Пакш», производства вакцины «Спутник V», сотрудничества в сфере космических технологий. Также на встрече планируются к обсуждению роль региона Захонь в железнодорожном сообщении восток — запад и начало экспорта новых венгерских продуктов на российский рынок.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил о своих планах провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в 2022 году. Последний раз политики проводили встречу в Будапеште в октябре 2019 года. Новая встреча, по словам Орбана, может состояться в России.

Эта встреча может стать пятой за последние семь лет. Венгерский политик один из немногих европейских лидеров, который регулярно проводит встречи с российским президентом. Венгерское руководство часто заявляет о том, что стране крайне важны экономические отношения с Москвой.