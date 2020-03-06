https://static.news.ru/photo/aa816ef6-5f41-11ea-821c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что государство должно обеспечить проживающих в Крыму украинцев водой для их нужд. При этом он отметил, что это не касается промышленных объектов «оккупированной территории». Об этом сообщил ТАСС.

Вопрос подачи воды в Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, не вопрос бизнеса. Это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведёт к гуманитарной катастрофе. Мы не хотим быть её авторами, — привели слова Дениса Шмыгаля в ТАСС.

Он уточнил, что так как «Крым — это Украина», то государство не может оставить своих граждан без воды.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос Крыма стратегическим для страны и обязался заботиться о жителях полуострова.