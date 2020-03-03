Глава украинского правительства Алексей Гончарук написал заявление об отставке и направил его в Верховную раду. Об этом сообщила издание «Страна».
Заявление Гончарука об отставке получено парламентом, — сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.
Отношения президента страны Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука мог расстроить олигарх Игорь Коломойский. Крупному бизнесмену не понравилось, что глава кабмина начал снимать с постов в энергокомпаниях доверенных лиц Коломойского.
Ранее, как писал NEWS.ru, репортёры Kyiv Post сообщили, что бизнесмен Сергей Тигипко может сменить Гончарука на должности главы кабинета министров Украины. По сведениям журналистов, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен