Премьер Украины попросил у главы Пентагона истребители и ракеты Премьер Украины Шмыгаль попросил у главы Пентагона Остина истребители и ракеты

Фото: kmu.gov.ua

Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Вашингтоне обратился с просьбой о дальнобойных ракетах и истребителях, сообщает американское военное ведомство. По его мнению, таким образом Штаты проявят себя как мировой лидер.

Мы просим вас рассмотреть возможность предоставления Украине ракет с большим радиусом действия. Америка также может продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16, — подчеркнул Шмыгаль.

Россия ранее отправила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной мишенью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.

Ранее президент США Джо Байден заявил о том, что он исключает в настоящее время передачу Украине американских истребителей F-16. По мнению политика, эти истребители Киеву сейчас не нужны.

В свою очередь заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что Пентагон не станет передавать истребители F-16 Украине, так как это будет непомерно дорого и очень долго по времени. По мнению замминистра, передача боевых самолетов Киеву не смогла бы изменить ситуацию на поле боя из-за текущего положения дел. Он также отметил, что на поставку истребителей ушла бы большая часть выделенных Украине средств.