Премьер Украины оценил убытки из-за потери Крыма

Потенциальные убытки Украины из-за потери Крыма составили более $100 млрд. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что речь идёт об утерянных природных ресурсах, активах государства, промышленности, а также «негативных последствиях для людей, которые страдают от политики страны-агрессора».

Общий потенциальный ущерб на сегодня оценивается экспертами в размере более $100 млрд, — сказал Шмыгаль, выступая на саммите «Крымская платформа».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на киевском саммите «Крымская платформа» объявил о том, что с этого момента начинается обратный отсчёт до «возвращения» Крыма. Он заявил о готовящемся принятии международной декларации по полуострову. Зеленский выразил мнение, что этот документ создаст крепкий политический фундамент для совместной работы участников «Крымской платформы».

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что проведение саммита «Крымская платформа» не имеет смысла, поскольку у Киева нет шансов вернуть полуостров в состав Украины. По его мнению, украинские власти таким образом «создают информационный фон» и пытаются показать своим гражданам, что якобы ведут работу по возвращению полуострова. Он подчеркнул, что шансов у Киева нет никаких.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.