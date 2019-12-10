Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с Россией о транзите газа.
Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с «газовой войной». Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища заполнены, нас поддерживают ЕС и Стокгольмский арбитраж, — написал Гончарук в Facebook, комментируя итоги встречи лидеров «нормандской четвёрки».
Он подчеркнул, что Украина заинтересована в долгосрочном контракте на транзит газа.
Как писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что вопрос заключения транзитного контракта Украины и России требует дальнейших переговоров. Он добавил, что переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четвёрки» были конструктивными. Они продолжались больше часа. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским.
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