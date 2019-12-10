https://static.news.ru/photo/c332bdc0-1b34-11ea-90f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України/facebook.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность «газовой войны» во время продолжения переговоров с Россией о транзите газа.

Украина будет продолжать договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с «газовой войной». Но мы полностью к этому готовы: наши хранилища заполнены, нас поддерживают ЕС и Стокгольмский арбитраж, — написал Гончарук в Facebook, комментируя итоги встречи лидеров «нормандской четвёрки».

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в долгосрочном контракте на транзит газа.

Как писал NEWS.ru, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что вопрос заключения транзитного контракта Украины и России требует дальнейших переговоров. Он добавил, что переговоры президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского на саммите «нормандской четвёрки» были конструктивными. Они продолжались больше часа. Путин по их итогам отметил, что доволен встречей с Зеленским.