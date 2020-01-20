https://static.news.ru/photo/91d4cce6-3b55-11ea-bb87-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Olena Khudiakova/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский премьер Алексей Гончарук считает недопустимым прослушивание разговоров высших должностных лиц страны. Политик заявил, что в подобных случаях речь идёт в том числе и об угрозе национальной безопасности.

Фактически я считаю, что это преступление, — сказал глава правительства Незалежной в эфире канала «Украина 24».

Гончарук отметил, что спецслужбы Украины установят, кто именно вёл записи его разговоров.

Беседа, о которой идёт речь, произошла 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает на то, что у президента Незалежной «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять главе государства, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

После скандала премьер-министр Украины подал заявление об отставке, однако Зеленский решил дать Гончаруку и его команде шанс работать дальше, писал NEWS.ru.