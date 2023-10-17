Премьер Таиланда пришел на встречу с Путиным в розовых носках и галстуке

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин

Премьер-министр Королевства Таиланд Сеттха Тхависин прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным в розовых носках, обратил внимание в своем Telegram-канале корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов. При этом таиландский премьер был в деловом костюме и галстуке.

Президент России 17 октября прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине Путин проведет два дня. За это время он поучаствует в международном форуме «Один пояс — один путь», а также проведет переговоры с лидерами ряда стран, среди которых Вьетнам, Монголия, Лаос и другие.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Си Цзиньпин и Владимир Путин обменяются мнениями и могут затронуть тему конфликта между Израилем и Палестиной. Кроме того, обсудят перспективы строительства газопровода «Сила Сибири — 2».

Владимир Путин уже встретился сегодня в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По словам Орбана, отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, однако Будапешт старается спасти все что можно. С главой Вьетнама Владимир Путин обсудил восстановление торгово-экономического взаимодействия, которое в прошлом году пережило спад.

Владимир Путин уже встретился сегодня в Пекине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. По словам Орбана, отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, однако Будапешт старается спасти все что можно. С главой Вьетнама Владимир Путин обсудил восстановление торгово-экономического взаимодействия, которое в прошлом году пережило спад.