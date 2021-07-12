Премьер Словении заявил об отказе Европы платить за газ в рублях

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил, что европейские страны не намерены платить России за поставки газа в рублях. При этом на пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что менять принцип оплаты не будет никто, сообщает РИА Новости.

Никто не будет платить в рублях, — отметил Янша.

О решении России получать платежи за газ в рублях стало известно 23 марта, когда президент Владимир Путин поручил перевести расчёты за поставки газа в недружественные страны в национальную валюту.

Ранее стало известно, что переход на оплату газа из России рублями назвали поводом отказаться от него. Такое мнение высказал член правления Независимого топливного союза Григорий Баженов. По его словам, переход на оплату российского газа рублями ускорит отказ других стран от него, поскольку такое изменение создаёт сложности для покупателя.