Премьер Словакии резко ответил президенту на критику «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/57a9250c-7c37-11eb-8cb1-96000091f725_660.jpg Игор Матович Фото: Igor Matovic/facebook.com

Президент Словакии Зузана Чапутова сочла недопустимой закупку вакцины «Спутник V». В ответ на это премьер страны Игор Матович раскритиковал местных политиков, которые выступают против закупки вакцины от коронавируса в России.

Ранее в Словакию была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V». Матович заявил, что решение о её закупке без регистрации в ЕС было принято потому, что в стране не хватает препаратов и каждый день гибнут люди.

Однако президент сочла такое решение отступлением от принятых в медицине правил, поскольку российская вакцина не зарегистрирована в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). С ней согласен глава МИД Словакии Иван Корчок. Он назвал «Спутник V» не вакциной, а «инструментом гибридной войны».

Сотня людей в день умирает [от коронавируса], но вместо того чтобы мы все сосредоточились на поисках вакцин, некоторые люди считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с главой Минздрава позволили закупить для людей в республике два миллиона эффективных вакцин <...>, потому что они якобы неправильные — происходят из России, — цитирует Матовича РИА Новости.

Позже два вице-премьера и лидеры двух входящих в состав нынешней правящей коалиции партий Рихард Сулик (партия «Свобода и солидарность») и Вероника Ремишова (партия «За людей») заявили, что в связи с последними действиями премьера они не исключают реорганизации правительства.

Как писал NEWS.ru, Чапутова привилась от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer. Федеральные телеканалы страны транслировали процедуру, которая проходила в Университетской клинике Братиславы. Также вакцинировались от COVID-19 семеро министров правительства страны и еврокомиссар Марош Шефчович.