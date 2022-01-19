Премьер Словакии призвал развивать отношения с Россией, включая Крым

Крым останется частью России, с которой необходимо развивать отношения, в то время как введённые против Москвы санкции приносят вред многим, включая экспортёров. Об этом братиславской газете Pravda заявил вице-премьер, министр экономики Словакии Рихард Сулик, отметив, что его взгляды разделяют представители высшего руководства других стран Евросоюза.

Санкции приносят вред, а россияне в любом случае не вернут Крым. Нужно смотреть вперёд и строить отношения, — заявил Сулик.

Ранее в правительстве Словакии разразился скандал, формальным поводом для которого стала поставка в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Долго копившиеся разногласия обострились после того, как премьер-министр Игор Матович обеспечил поставку препарата от коронавируса из РФ, не поставив в известность ни партнёров по коалиции, ни президента. Он лично встречал первую партию незарегистрированного в ЕС препарата в аэропорту и в ответ на критику главы государства заявил, что не вернёт вакцину обратно.

После этого свои посты покинули несколько министров, и лидеры коалиционных партий призвали премьера уйти в отставку, так как без этого формирование нового правительства невозможно. О том, что увольнение Матовича неизбежно, заявила и глава государства. Сам Матович выразил готовность покинуть пост, но при этом намерен продолжить работать в составе правительства как один из его членов.