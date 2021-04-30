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Премьер Словакии привился от коронавируса

17:24, 01 мая 2021
Эдуард Хегер Эдуард Хегер Фото: twitter.com/eduardheger

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер привился от коронавируса, он получил первую дозу вакцины, сообщает телеканал ТА-3.

Глава словацкого правительства получил препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее он не мог пройти вакцинацию по медицинским показаниям, так как перенёс заболевание, вызываемое коронавирусом.

В Словакии вакцинация началась 26 декабря 2020 года. На текущий день в стране привился 1 076 421 человек, а полный цикл завершили 498 352 гражданина страны.

В государстве разрешёнными к применению являются препараты производства американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson и компании AstraZeneca.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала прививку от коронавируса. Она привилась одной из трёх отечественных вакцин, но какой именно — неизвестно.

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