Премьер Словакии привился от коронавируса

https://static.news.ru/photo/75105bee-aa89-11eb-b6e2-96000091f725_660.jpg Эдуард Хегер Фото: twitter.com/eduardheger

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер привился от коронавируса, он получил первую дозу вакцины, сообщает телеканал ТА-3.

Глава словацкого правительства получил препарат от британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее он не мог пройти вакцинацию по медицинским показаниям, так как перенёс заболевание, вызываемое коронавирусом.

В Словакии вакцинация началась 26 декабря 2020 года. На текущий день в стране привился 1 076 421 человек, а полный цикл завершили 498 352 гражданина страны.

В государстве разрешёнными к применению являются препараты производства американской компании Pfizer и её германского партнёра BioNTech, американских фирм Moderna и Johnson & Johnson и компании AstraZeneca.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сделала прививку от коронавируса. Она привилась одной из трёх отечественных вакцин, но какой именно — неизвестно.