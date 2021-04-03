Премьер Словакии почтил память красноармейцев

https://static.news.ru/photo/1ef0afb8-956a-11eb-bdf7-96000091f725_660.jpg Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Эдуард Хeгер почтил память советских воинов-освободителей, павших при освобождении Братиславы. Об этом сообщил телеканал TA3.

Хегeр возложил венок к памятнику освобождения от нацизма на площади Эвжeна Сухoня в центре Братиславы. На его гранитном постаменте высечена надпись: «Советской армии-освободительнице благодарная Братислава». Мероприятие было приурочено к 76-й годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщает телеканал.

Ранее спикер парламента Словакии Борис Коллaр и посол России в республике Игорь Братчиков возложили венки к памятнику воинам-освободителям на территории мемориального комплекса «Славин» в Братиславе, где покоится прах 6845 красноармейцев.

Также сообщалось, что из-за кризиса треть кабмина Игора Матовича ушла в отставку. Четыре правящие партии согласились, что премьер-министр поменяется местами с министром финансов Эдуардом Хегером в новом кабинете министров.

С требованием отставки премьера страны ранее выступили представители партий «Свобода и солидарность» и «За людей». Это произошло после решения правительства Матовича без их ведома приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», писал NEWS.ru.