Премьер Швеции призвал РФ к ответу по делу Навального

https://static.news.ru/photo/df49c470-ef66-11ea-996e-fa163e074e61_660.jpg Стефан Лёвен Фото: Ali Lorestani/Tt/Global Look Press

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен убеждён, что российская сторона должна прояснить обстоятельства инцидента с Алексеем Навальным, поскольку он произошёл «под юрисдикцией России».

Это было покушение на убийство, которое мы самым решительным образом осуждаем. Это была попытка заставить замолчать оппозицию в России. Поскольку это произошло на российской территории, руководство России обязано прояснить инцидент и наказать ответственных, — сказал Лёвен в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Россия должна расследовать этот вопрос «тщательно и прозрачно». В противном случае Швеция готова «пойти на дальнейшие меры», добавил он.

Касаясь вопроса о необходимости обсудить будущее «Северного потока — 2» в свете новых данных по ситуации вокруг Навального, Лёвен указал на то, что Швеция уже «приняла все решения касательно выдачи разрешения на строительство «Северного потока — 2».

Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Дискуссии о судьбе Nord Stream 2​ в Германии

Между тем политики из ХДС, СвДП и Зелёных призывают бойкотировать «Северный поток — 2». Так, председатель комитета по иностранным делам Бундестага Норберт Рёттген (ХДС) отметил, что «единственный язык, который понимает Путин, — это язык лишений». Следовательно, продолжил он, сейчас необходимо подумать об ограничении поставок природного газа из России. Однако официальный представитель парламентской фракции правящего блока ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что сам проект Nord Stream 2 не является «центральным вопросом», что речь идёт об ограничении объёмов поставки, а не строительства трубопровода.

Федеральный министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр (ХДС) заявила, что ожидала от Евросоюза «наличия чёткой общей позиции, которая заставит Россию полностью расследовать это преступление».

В СвДП также нет единства по ситуации. Так, председатель партии Кристиан Линднер считает, что «режим, который организует убийства ядом, не может являться партнёром для крупных проектов сотрудничества — даже для трубопроводных проектов». Однако заместитель председателя СвДП Вольфганг Кубицки «скептически относится к тому, чтобы ставить под сомнение проект такого масштаба на текущем этапе исследований». Пока он не хочет верить, что за этой атакой стоял Путин. В российской администрации «есть силы, некоторые из которых живут собственной жизнью», считает Кубицки.

Заместитель председателя парламентской группы Александр Граф Ламбсдорф призвал ввести мораторий на реализацию проекта. А представитель «зеленых» по внешней политике Омид Нурипур потребовал запретить российским олигархам совершать сделки с недвижимостью в Германии.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель настаивала на необходимости «разделять политику и бизнес» и говорила, что «Северный поток — 2» должен быть достроен. По её словам, дело Навального будет обсуждаться на следующей встрече глав европейских государств и правительств в середине сентября.

Стефан Лёвен и Ангела Меркель Michael Sohn/dpa/Global Look Press

В Кремле призывы остановить работы по российско-немецкому трубопроводу назвали необоснованными эмоциональными речами.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы завершены более чем на 90%, они застопорились из-за угрозы санкций в отношении участвующих в строительстве компаний со стороны Соединённых Штатов.

Ситуация с Навальным

Российскому оппозиционеру стало плохо 20 августа на борту самолёта Томск — Москва, он потерял сознание. Лайнер экстренно посадили в Омске. Местные врачи, обследовав политика, заявили о нарушении обмена веществ и панкреатите. Ядов российские медики в организме Навального не обнаружили. Семья настояла на его переводе в немецкую клинику. Её врачи спустя два дня заявили, что пациент был отравлен ингибиторами холинэстеразы.

Вечером 2 сентября правительство Германии со ссылкой на военных токсикологов заявило, что на Навального была совершена атака с помощью химического нервно-паралитического вещества из группы «Новичок». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала эту информацию «ошеломляющей» и призвала российское правительство к ответу. Евросоюз пригрозил Москве санкциями.

На это МИД РФ заявил, что официальный Берлин не предоставил Москве никаких доказательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не скрывал информацию по ситуации с оппозиционером. Он подчеркнул, что если информация об отравлении Навального найдёт подтверждение, тогда последует открытие следствия, писал NEWS.ru.