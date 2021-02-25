Премьер Саксонии назвал бесполезными санкции против России

https://static.news.ru/photo/5253d73a-777f-11eb-8897-96000091f725_660.jpg Михаэль Кречмер Фото: Robert Michael/ZB/Global Look Press

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер назвал ошибкой санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, и выступил за продолжение диалога с Москвой, несмотря на ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

Чиновник считает, что ЕС и Германия справедливо требуют соблюдения принципов правового государства.

Однако это ничего не меняет в том смысле, что санкции не оказывают должного эффекта, что их разными способами обходят и что они не имеют будущего как инструмент политики, — цитирует ТАСС Кречмера.

Он подчеркнул, что все премьеры восточногерманских земель придерживаются мнения, что санкции в отношении России нужно отменить. Политик также выразил непонимание курса главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который, по его мнению, придерживается «жёсткой и непреклонной риторики» в отношении России.

Премьер Саксонии добавил, что собирается посетить Москву в апреле этого года, чтобы принять участие в открытии выставки, посвящённой эпохе романтизма и организованной совместно Третьяковской галереей и Государственными художественными собраниями Дрездена.

Ранее стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза принципиально согласовали расширение персональных санкций в отношении России. Впрочем, конкретных фигурантов такого ограничительного списка пока не обсуждали. Главы внешнеполитических ведомств стран проговорили механизмы внешнего давления на РФ на встрече в Брюсселе. Поводом для ухудшения отношений с Россией стала ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

В числе предложенных лиц для внесения в список, по некоторым данным, могут фигурировать председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников.

Европейский союз готовится в марте ввести новые санкции против российских властей из-за судебного процесса по делу «Ив Роше», в результате которого оппозиционеру Алексею Навальному был заменён условный срок наказания на реальный. ЕС грозит заморозить банковские счета ряда физических лиц и запретить им въезд в Евросоюз, писал NEWS.ru.