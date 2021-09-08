Премьер Польши заявил о стремлении России превратить соседей в марионеток

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в намерении подчинить себе соседние страны и сделать их своими марионетками. Его слова приводит издание Postimees.

Политик напомнил, что «независимость никому не дана навсегда». В связи с этим он призвал Польшу и страны Прибалтики быть бдительными, так как на их плечах лежит огромная ответственность в обеспечении безопасности всего Евро-Атлантического региона.

Значение нашего региона сегодня нельзя переоценить. На наших глазах демоны истории могут проснуться в любой момент, — сказал польский премьер.

Варшава неоднократно выражала своё недовольство по поводу «Северного потока — 2». Власти опасаются, что проект может повлечь за собой угрозу безопасности Европейского союза, в связи с чем призывают США и Германию предотвратить возможные проблемы.

Ранее сообщалось, что польский премьер инициировал созыв совещания глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). В Центре информации заявили, что цель совещания заключается в обсуждении ситуации на фоне российской «агрессии».