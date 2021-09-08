Премьер Польши заявил о стремлении России превратить соседей в марионеток
Сона Рустамова
Сона Рустамова
11:03, 08 сентября 2021
Матеуш МоравецкийФото: morawieckipl/instagram.com
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в намерении подчинить себе соседние страны и сделать их своими марионетками. Его слова приводит издание Postimees.
Политик напомнил, что «независимость никому не дана навсегда». В связи с этим он призвал Польшу и страны Прибалтики быть бдительными, так как на их плечах лежит огромная ответственность в обеспечении безопасности всего Евро-Атлантического региона.
Значение нашего региона сегодня нельзя переоценить. На наших глазах демоны истории могут проснуться в любой момент,— сказал польский премьер.
Варшава неоднократно выражала своё недовольство по поводу «Северного потока — 2». Власти опасаются, что проект может повлечь за собой угрозу безопасности Европейского союза, в связи с чем призывают США и Германию предотвратить возможные проблемы.
Ранее сообщалось, что польский премьер инициировал созыв совещания глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия). В Центре информации заявили, что цель совещания заключается в обсуждении ситуации на фоне российской «агрессии».