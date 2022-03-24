Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО
Александр Чеков
Александр Чеков
20:16, 24 марта 2022
Матеуш МоравецкийФото: Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или другой организации. Он добавил, что Варшава в настоящее время пытается организовать «гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Киеву», а также дополнительные поставки оборонительного вооружения. Его слова передаёт РИА Новости.
Я скажу здесь о необходимости гуманитарной миссии НАТО или других гуманитарных и международных организаций, — сказал Моравецкий.
Моравецкий ранее заявил, что Польша предложила Европейскому союзу полностью прекратить торговые отношения с Россией. Он призвал европейских лидеров заблокировать водные и сухопутные пути отправки российских товаров.
Сегодня днём премьер-министр признал, что из-за санкций против России в экономике Польши настали трудные времена. Он не стал скрывать, что ограничения сильно влияют и на Европу и это влияние «плохо отражается на кошельках обычных европейцев», включая поляков.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи».
В свою очередь, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что рассматривается возможность замены России в «Большой двадцатке» (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу.