Премьер Польши предложил направить на Украину гуманитарную миссию НАТО

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предлагает направить на Украину гуманитарную миссию НАТО или другой организации. Он добавил, что Варшава в настоящее время пытается организовать «гуманитарную, дипломатическую, политическую помощь Киеву», а также дополнительные поставки оборонительного вооружения. Его слова передаёт РИА Новости.

Я скажу здесь о необходимости гуманитарной миссии НАТО или других гуманитарных и международных организаций, — сказал Моравецкий.

Моравецкий ранее заявил, что Польша предложила Европейскому союзу полностью прекратить торговые отношения с Россией. Он призвал европейских лидеров заблокировать водные и сухопутные пути отправки российских товаров.

Сегодня днём премьер-министр признал, что из-за санкций против России в экономике Польши настали трудные времена. Он не стал скрывать, что ограничения сильно влияют и на Европу и это влияние «плохо отражается на кошельках обычных европейцев», включая поляков.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи».

В свою очередь, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что рассматривается возможность замены России в «Большой двадцатке» (G20). При этом он отметил, что ещё слишком рано для принятия окончательной позиции по этому вопросу.