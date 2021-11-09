Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
19:03, 09 ноября 2021
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует. Его слова приводит РИА Новости.
Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве, — заявил премьер-министр.
Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.
Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.
Представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что все нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу через польско-белорусскую границу, будут возвращены в Белоруссию. По её словам, на данный момент ни один из беженцев не попал на территорию страны.