Премьер Польши обвинил Россию в причастности к кризису на границе

Премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует. Его слова приводит РИА Новости.

Мы наблюдаем эти шаги, они разделены тактически и по времени. Это как раз эта последняя атака (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, который является исполнителем, но его доверитель находится в Москве, — заявил премьер-министр.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее сообщалось, что мигранты попытались прорваться через польскую границу. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не дойдя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес.

Представитель Пограничной стражи Польши Катажина Зданович заявила, что все нелегальные мигранты, которые смогут прорваться в Польшу через польско-белорусскую границу, будут возвращены в Белоруссию. По её словам, на данный момент ни один из беженцев не попал на территорию страны.