Премьер Польши назвал шантажом требование России платить за газ в рублях

Польша не поддастся шантажу президента РФ Владимира Путина по поводу оплаты за газ, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его словам, которые приводит польское издание WNP, российский лидер таким образом хочет нарушить санкции ЕС, введённые в отношении Москвы из-за событий на Украине. Глава правительства Польши отметил, что страны Европы не должны допустить ослабления ограничительных мер, это, по его словам, «критически важно».

Если такой сценарий будет использован в отношении Польши, мы этому шантажу не поддадимся, — ответил Моравецкий на вопрос, будет ли Польша платить за газ в рублях.

Он призывал канцлера Германии, канцлера Австрии и других мировых лидеров «не поддаваться этому шантажу».

Ранее Россия сделала предложение европейским покупателям роcсийского газа по новой схеме оплаты поставок энергоресурсов. Компании из «недружественных стран» (ЕС и несколько других западных государств) должны открыть счета в уполномоченном банке, которым выбран Газпромбанк. Речь идёт о двух специальных счетах типа К — рублёвом и валютном. Оплата производится с помощью перевода евро или долларов на валютный счёт. Затем банк продаёт эту валюту на Московской Бирже и зачисляет полученные рубли на рублевый счёт иностранного покупателя.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны Европы, которые сейчас отказываются платить за газ рублями, согласятся с этим условием уже к лету 2022 года. Эксперт подчеркнул, что Россия не побоится полностью перекрыть поставки энергоресурсов в страны, которые отказываются платить в рублях. Помимо валюты, по словам специалиста, для европейских потребителей ничего принципиально не поменяется.