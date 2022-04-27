Премьер Польши назвал остановку поставок российского газа местью за санкции

Матеуш Моравецкий / Фото IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал прекращение поставок российского газа в страну местью России за рестрикции. По его словам, которые приводит РИА Новости, этот шаг может расцениваться как атака на Варшаву в ответ на представленный санкционный список российских олигархов и предприятий.

И в качестве мести за это со стороны Кремля пошла угроза, а потом эта угроза сегодня утром была реализована — угроза отключения газа, — сказал Моравецкий, выступая в парламенте.

Ранее Варшава составила санкционный список против Москвы и Минска, включающий 50 позиций и касающийся российских и белорусских олигархов и компаний, которые работают в Польше. В него включены «Газпром», «Акрон», НОВАТЭК, «ФосАгро» и все предприятия, поставлявшие в страну уголь из России и Донбасса.

«Газпром экспорт» ранее направил уведомление компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) о приостановке поставок газа с 27 апреля вплоть до момента оплаты топлива в рублях. Экспортёр не получил платежи за поставки газа в апреле от этих компаний в рублях, хотя они были своевременно проинформированы о необходимости таких расчётов.

В ответ уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что Варшава больше не будет покупать газ в России. Он подчеркнул, что в республике не возникнет дефицита газа. По словам Наимского, страна будет обеспечена топливом за счёт собственной добычи и поставок с других направлений.