Премьер Польши назвал главный тормоз введения антироссийских санкций

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных санкций в отношении России. Об этом он заявил на пресс-конференции. Моравецкий призвал крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее в этом вопросе, пишет ТАСС.

Германия — главный блокировщик очень решительных санкций, — сказал он.

Ранее Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. По его словам, это необходимо для справедливой торговли и экономических условий на общем европейском рынке. Он раскритиковал страны сообщества за то, что они «не делают ничего», тогда как Варшава подготовила радикальный план отхода от российских энергоресурсов.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также раскритиковал ФРГ за нежелание вводить эмбарго на российские энергоносители и поставлять оружие Украине. По его словам, власти Германии «слишком сильно расположены» к Москве на протяжении многих лет.

Качиньский также отметил, что доходы России от нефтяного бизнеса в разы превышают прибыль от продажи газа, к тому же Европе легче найти новые источники поставок нефти, нежели газа. Поэтому, по его мнению, ФРГ должна занять однозначную позицию и поддержать эмбарго российской нефти в Евросоюз.