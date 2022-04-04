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Премьер Польши назвал главный тормоз введения антироссийских санкций

Премьер Польши назвал Германию главным тормозом введения антироссийских санкций
11:15, 04 апреля 2022
Премьер Польши назвал главный тормоз введения антироссийских санкций Матеуш Моравецкий Фото: Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных санкций в отношении России. Об этом он заявил на пресс-конференции. Моравецкий призвал крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее в этом вопросе, пишет ТАСС.

Германия — главный блокировщик очень решительных санкций,сказал он.

Ранее Моравецкий призвал Еврокомиссию ввести налог на российские энергоносители в странах ЕС. По его словам, это необходимо для справедливой торговли и экономических условий на общем европейском рынке. Он раскритиковал страны сообщества за то, что они «не делают ничего», тогда как Варшава подготовила радикальный план отхода от российских энергоресурсов. 

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский также раскритиковал ФРГ за нежелание вводить эмбарго на российские энергоносители и поставлять оружие Украине. По его словам, власти Германии «слишком сильно расположены» к Москве на протяжении многих лет.
Качиньский также отметил, что доходы России от нефтяного бизнеса в разы превышают прибыль от продажи газа, к тому же Европе легче найти новые источники поставок нефти, нежели газа. Поэтому, по его мнению, ФРГ должна занять однозначную позицию и поддержать эмбарго российской нефти в Евросоюз.

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