Премьер Новой Зеландии отменила из-за COVID-ограничений свою свадьбу

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила об отмене собственной свадьбы. О своём решении она сообщила прямо во время пресс-конференции, посвящённой новым ограничениям в стране, связанным с пандемией коронавируса. Именно COVID-19 и стал причиной отмены. Об этом сообщило издание New Zealand Herald.

Новые ограничения вводятся в Новой Зеландии в связи с распространением штамма «омикрон». В ночь на понедельник, 24 января, страна должна перейти на «красный» уровень реагирования. В этой связи на мероприятиях вроде дней рождения и свадеб будет разрешено присутствие не более ста человек. Если у собравшихся отсутствует сертификат о прохождении вакцинации, лимит составит 25 человек.

Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии, — сказала Ардерн.

Премьер-министр добавила, что «такова жизнь» и она ничем не отличается от тысяч своих соотечественников.

Ранее в новозеландский «Независимый совет по контролю над безопасностью вакцин» поступило сообщение о трёх случаях смерти, которые могли произойти от миокардита после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Скончались 13-летний подросток, 26-летний мужчина и 60-летний житель страны.