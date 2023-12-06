Премьер Норвегии в беседе с пранкерами назвал позором случай с Гунько

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерес

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерес назвал позором инцидент с чествованием украинского бойца СС Ярослава Хунки (Гунько) в канадском парламенте. Об этом он упомянул в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились высокопоставленным африканским чиновником, запись размещена в их Telegram-канале.

Это было большим позором для Канады, а не для Украины. У этого человека было очень сложное и проблемное прошлое в Канаде, и это вызвало конфуз, — сказал норвежский премьер.

Кроме того, Стерес выступил за переговоры между Россией и Украиной, отметив, что следует искать дипломатические пути решения конфликта. При этом он допустил, что поставленные вооружения Киеву могли быть перепроданы, в том числе палестинскому движению ХАМАС.

Ранее бывший министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. По его словам, случай с Хункой говорит о безразличии и многолетнем бездействии власти.

В свою очередь МВД России объявило в розыск 98-летнего украинского ветерана СС. До этого СК России заочно обвинил его в геноциде мирного населения во времена Великой Отечественной войны. Речь идет об истреблении жителей Украинской ССР.