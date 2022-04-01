Премьер Норвегии: живущие у нас русские непричастны к ситуации на Украине

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции призвал не проявлять ненависть по отношению к русским, проживающим в королевстве. По его словам, эти люди не имеют отношения к происходящему на Украине, сообщает РИА Новости. Политик подчеркнул, что каждому жителю страны важно соблюдать права и обязанности по отношению друг к другу.

Русские и украинцы, живущие в Норвегии, не несут ответственности за ситуацию на Украине. <...> Ко всем нужно относиться корректно, учитывая те права и обязанности, которые у них есть, — сказал премьер.

Ранее в Конфедерации норвежского бизнеса и промышленности (NHO) и Норвежской конфедерации профсоюзов (LO) сообщили о начале в Норвегии разговоров о том, что украинским беженцам не стоит надолго задерживаться в стране. По словам представителей организаций, целью работы по поддержке беженцев должно быть содействие в скорейшем возвращении домой.

В Дании также заявили, что беженцы не должны интегрироваться в общество страны. По словам датского премьер-министра Метте Фредериксен, украинские граждане вернутся на родину, как только появится такая возможность.