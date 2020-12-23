Премьер Молдавии объявил о своей отставке

https://static.news.ru/photo/dcd6b4ee-44fe-11eb-a21d-fa163e074e61_660.jpg Ион Кику Фото: gov.md

Премьер Молдавии Ион Кику заявил о своей отставке.

Я обсудил с руководством страны шаги, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов, это необходимо, чтобы решить важные проблемы в стране. В связи с этим я вынес предложение о моей отставке и отставке правительства, — заявил политик во время брифинга, сообщает РИА Новости.

Накануне Кику рассказал, что прошедшее заседание правительства может быть последним, поскольку парламент планирует рассмотреть вотум недоверия правительства.

В ноябре в Молдавии прошёл второй тур выборов президента. Их результаты были утверждены Конституционным судом страны 10 декабря. Победу одержала Майя Санду с 57,75% голосов. Действующий президент страны Игорь Додон получил 42,2% голосов. Политик признал поражение на выборах и заявил, что не будет препятствовать вступлению Санду в должность, писал NEWS.ru.

Ранее избранный президент страны потребовала от правительства Иона Кику незамедлительно уйти в отставку, чтобы в стране прошли досрочные выборы. Она заявила, что действующий парламент и правительство коррумпированы, граждане хотят перемен, а Игорь Додон пытается удержать власть.