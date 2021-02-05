Премьер-министра Греции обвинили в организации «коронавечеринки»

https://static.news.ru/photo/b874f1e8-68cf-11eb-bbc4-96000091f725_660.jpg Фото: bloomberg.com

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис грубо нарушил карантин и организовал «коронавечеринку» с участием 50 человек во время поездки на остров Икария. С таким обвинением выступила оппозиционная партия Коалиция радикальных левых СИРИЗА.

Поездку по островам Икария, Фурни и Тимена премьер-министр совершил в субботу . Уже днём в СМИ были опубликованы фото и видео с Икарии, на которых Мицотакис вместе с несколькими десятками людей входит в дом депутата от партии «Новая демократия» Христодулоса Стефанидиса и обедает там на балконе. Также на обеде присутствовали несколько министров.

По словам Стефанидиса, во время мероприятия принимались все необходимые меры безопасности. Так, за одним столом сидели семь человек, за другим — ещё четверо.

Тем не менее, произошедшее вызвало резкую критику пользователей соцсетей. В настоящее время в стране действует всеобщий карантин, в Афинах и Солониках введён режим «карантина выходного дня», когда по субботам и воскресеньям нельзя покидать дом после 18 часов. Все предприятия общепита закрыты, нарушителей штрафуют на крупные суммы.

Пресс-секретарь партии СИРИЗА Насоса Илиопулос назвал провокационным нарушение премьер-министром санитарных мер. Также критике подверглось общественное телевидение Греции ERT, якобы не показавшее большую часть материалов с вечеринки.

Ранее NEWS/ru писал, что в Греции решили сохранить ограничения для россиян, прибывающих в страну, до 500 человек в неделю. Въезжающих будут пускать только при отрицательном тесте на коронавирус и при наличии ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.