Премьер-министр Украины попросил $500 млрд у европейских партнёров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал европейских партнёров помочь наполнить фонд восстановления страны. Он оценил необходимую на восстановление страны сумму в $500 миллиардов. Об этом он заявил по итогам переговоров с коллегами из Польши, Чехии и Словении, сообщает РИА Новости.

Мы призываем весь мир помочь Украине наполнить фонды обновления нашей страны <...>, прямой ущерб составляет 500 миллиардов долларов США. Это те средства, которые потребуются для восстановления нашей страны, — заявил Шмыгаль.

По его словам, часть средств может быть получена за счёт средств репараций Российской Федерации. Он также обсудил с представителями трёх европейских стран вопросы вооружений и эвакуации.

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский ранее выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. По его словам, это не будет безоружная миссия. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет «несение гуманитарной помощи». Лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость» добавил, что эта миссия должна быть в состоянии защитить себя.