https://static.news.ru/photo/059f42aa-38fe-11ea-8616-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Я пришёл на должность — выполнять программу президента. Однако, чтобы отбросить любые сомнения в нашем уважении и доверии к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент, — написал политик.

Своё решение он объяснил произошедшим недавно скандалом, связанным с публикацией аудиозаписей его разговоров. Утверждается, что разговор произошёл 16 декабря 2019 года. На записи человек с голосом, похожим на голос премьера Украины, называет «примитивным» понимание экономики Зеленским и указывает, что у него «туман в голове». Кроме того, он рассказывает собеседникам, что нужно объяснять президенту, поскольку сам он не очень хорошо разбирается в экономике.

На скандал отреагировала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она потребовала отставки президента Украины Владимира Зеленского. Тимошенко подчеркнула, что данный инцидент демонстрирует, что власть на Украине осуществляется извне. По её мнению, никак иначе объяснить, почему премьер говорит, что он не понимает в экономике, просто невозможно, писал NEWS.ru.