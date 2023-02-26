Премьер-министр Украины оценил сроки примирения с Россией Шмыгаль: Украина не помирится с Россией в ближайшие 100 лет

Фото: Министерства обороны Украины

Полноценного примирения Украины с Россией не произойдет как минимум в ближайшие 100 лет, заявил в беседе с Focus премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, основными условиями дружеского сосуществования соседних государств должны стать демократизация и демилитаризация России.

Примирение, сотрудничество – нет, не в ближайшие сто лет. Россия должна сначала измениться, быть демократизированной, демилитаризованной и денуклеаризированной, — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Украина не согласна идти ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Россией. Глава кабмина Украины заявил, что боевые действия на территории страны будут идти столько, сколько потребуется. По его словам, граждане всецело поддерживают политику действующих властей.

Также Шмыгаль заявил, что демилитаризовывать Россию нужно при помощи санкций, отказа от какого-либо сотрудничества, конфискации финансовых активов за рубежом и военной помощи Украине.

24 февраля МИД Китая опубликовал собственный план урегулирования военного конфликта на Украине. Всего в него вошло 12 пунктов. В документе сказано в том числе об уважении суверенитета всех стран, необходимости прекращения военных действий и возобновлении мирных переговоров, защите гражданских лиц и военнопленных, а также о необходимости снижения рисков ядерного конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложения Китая по урегулированию конфликта в регионе не могут считаться полноценным планом действий, так как они больше походят на размышления Пекина по данному поводу. При этом сам факт начала обсуждения ситуации на Украине Китаем политик назвал положительным моментом.