Премьер-министр Перу ушёл в отставку через четыре дня после назначения

Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто ушёл в отставку через четыре дня после назначения на должность. Об этом сообщило радио RPP, Это произошло после обращения Национального общества промышленности страны (SNI) к президенту Педро Кастильо, в котором назначение Пинто подвергли критике.

В своём обращении SNI заявило , что назначение Пинто на должность премьер-министра является «серьёзной атакой» на демократию и стабильность в стране. Ранее местные СМИ сообщали , что в 2016 году супруга премьера обвиняла его в домашнем насилии в отношении себя и дочери.

Сам Пинто отверг все обвинения и пообещал обратиться в суд.

Его назначение на должность премьер-министра страны произошло 1 февраля. Ранее кабмин до октября 2021 года возглавляла бывший председатель Конгресса Перу Мирта Васкес.

Это третий кабинет министров, созванный за время пребывания у власти президента Педро Кастильо. Он стал главой государства в июле 2021 года псе победы на выборах. Он представлял партию «Свободное Перу» и получил чуть более 50% голоов избирателей.