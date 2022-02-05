Премьер-министр Перу ушёл в отставку через четыре дня после назначения

Премьер-министр Перу ушёл в отставку через четыре дня после назначенияПремьер-министр Перу Пинто ушёл в отставку через четыре дня после назначения
Премьер-министр Перу Эктор Валер Пинто ушёл в отставку через четыре дня после назначения на должность. Об этом сообщило радио RPP, Это произошло после обращения Национального общества промышленности страны (SNI) к президенту Педро Кастильо, в котором назначение Пинто подвергли критике.
В своём обращении SNI
Сам Пинто отверг все обвинения и пообещал обратиться в суд.
Его назначение на должность премьер-министра страны произошло 1 февраля. Ранее кабмин до октября 2021 года возглавляла бывший председатель Конгресса Перу Мирта Васкес.
Это третий кабинет министров, созванный за время пребывания у власти президента Педро Кастильо. Он стал главой государства в июле 2021 года псе победы на выборах. Он представлял партию «Свободное Перу» и получил чуть более 50% голоов избирателей.