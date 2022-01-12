Премьер-министр Латвии назвал немыслимой войну НАТО с Россией

О немыслимости войны между НАТО и Россией в среду, 12 января, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в эфире телеканала TV3. При этом он также добавил, что в Североатлантическом альянсе должны быть готовы к любым возможным конфликтам.

Война со странами НАТО почти немыслима, так как это будет очень большая мировая война, — подчеркнул политик.

Как добавил Кариньш, «генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг фактически очень хорошо и правильно публично сказал — если есть такая война, страны НАТО должны быть готовы».

Ранее Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО.

Москва и Вашингтон 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности. Кроме того, на этой неделе в Брюсселе проходит заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене пройдут консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Власти Латвии ранее также высказали своё желание отправить Украине оружие, об этом заявлял глава Минобороны прибалтийского государства Артис Пабрикс. Он добавил, что страны согласовывали содержимое «гуманитарного» груза, прежде чем тот отправится адресату.